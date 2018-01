Naturbevaringsforvirring ved Kongeåen

Læserbrev: Sidste sommer blev et stort naturgenopretningsprojekt ved Kongeåen indviet. Kongeåens løb blev lagt uden om Jedsted Mølle stemmeværk, som i generationer har forhindret laks og ørreder i at komme op i åens bække for at starte næste generation.

Fint naturgenopretningsprojekt, stor glæde hos naturvenner og forventning til, at vi kan komme til at opleve en flot bestand af store ørreder og laks i Kongeåen.

Men nu er ballet forbi, og lyset ved at blive slukket. Så længe vore politikere beskæftiger sig med lidt å-flytning, som foregår på afstand af landbruget, er der ingen problemer, men når vi mener, at landbruget skal være indstillet på, at nogle af de bække, der løber ved deres marker, skal bevares i en naturtilstand, så de store fisk kan bruge bækkene som børnehave i et års tid, så melder landbrugets organisationer sig på banen på en meget kontant måde.

De råber op om alverdens ulykker, og de har stort set kunnet forhindre naturgenopretning.

På mandag den 15. januar skal vores byråd tage stilling til skæbnen for seks små bække, to af dem ved Kongeåen, i alt 16 kilometer vandløb.

Kommunens embedsmænd har vurderet bækkene som "har potentiale til at opnå god økologisk tilstand", og de indstiller til, at man bevarer bækkene i planerne for vandløb. De er lettere okkerforurenede, men fiskeyngel kan leve i dem.

Vi har ingen naturlige bække, så når man finder fiskeyngel i en bæk, skal den naturligvis bevares, alt andet vil være uforsvarligt.

Men landbrugets repræsentanter i vores byråd siger nej. Ikke en meter af de 16 kilometer vandløb skal forblive i vandplanen.

Et vandråd, nedsat af miljøminister Espen Lunde Larsen (V) og med et flertal af landbrugsrepræsentanter, har anbefalet vores kommune, at man ikke fortsætter med at beskytte de seks bække, og noget tilsvarende er sket i nabokommuner.

De seks bække kan ikke på nogen måde genere en landbrugsproduktion.

John Snedker (S) har taget sagen op til afgørelse i byrådet og tak for det. Vi er mange, der håber på, at fornuften sejrer.

Jesper Frost Rasmussen (V)får lejlighed til at vise, om han godt kan se, at de danske vandløb ikke tilhører landbruget, men at de er en del af den danske natur, som vi kun forvalter. De gener, den enkelte landmand må blive udsat for, skal der naturligvis findes løsninger for.

Men landbrugets organisationer er hæmningsløse, så vi må vente i spænding. Var hele projektet med Kongeåens åbning blot et kødben til folket, eller var det et oprigtigt ønske om en udvikling, der genskaber lidt mere natur for vi danskere, og som vi kan give videre.