Natteravne skal gøre Fanø mere tryg

Fanø: En gruppe på Fanø har startet en lokalafdeling af natteravne op på øen, og de viser deres gule jakker for første gang fredag den 12. april. Deres ambition er at være synlige blandt øens unge, så netop de kan færdes trygt på Fanø.

Ny Weisser Øhlenschlager, der er talsperson for lokalafdelingen fortæller, at de har oplevet stor opbakning, og at en del har meldt sig som frivillig og deltaget i kurser for at lære rollen som natteravn.

- Det er vigtigt for os at sætte fokus på, hvad vores rolle som natteravne er. Vi skaber tryghed for de unge, men vi er ikke et vagtværn. Vi er der, hvis de unge har brug for os, men det er ikke vores opgave at holde opsyn med de unge og afgive rapport til mor og far, siger natteravn Ny Weisser Øhlenschlager.

Foreningen blev stiftet den 11. marts.