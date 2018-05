Nationalpark Vadehavet: Højspændingskabler skal i jorden

Esbjerg/Varde/Tønder kommuner: Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet tilslutter sig nu de politikere og mastemodstandere, der har protesteret massivt over udsigten til at få rejst 30-35 meter høje, 400 kV-master fra Idomlund ved Holstebro til den danske-tyske grænse.

Ikke alene vil masterne, der planlægges opsat på den 175 km lange strækning, betyde en visuel og æstetisk belastning, som negativt påvirker nationalparken - Energinets foreslåede linjeføring ganske tæt på nationalparkens område strider i øvrigt mod de landskabsmæssige aftaler, Danmark har indgået med EU, mener bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet. I en pressemeddelelse oplyser nationalparkens bestyrelse, at man har fulgt debatten om højspændingsnettet "med bekymring" og ønsker en kabelføring under jorden, og samme holdning er der nu givet udtryk for i et høringssvar til Miljøstyrelsen.