Narkosælger må en tur i fængsel

Esbjerg: Det kommer til at koste en 46-årig mand fra Esbjerg en tur i fængsel, at han torsdag morgen blev taget med en større mængde amfetamin i bilen.

En patrulje fra Syd- og Sønderjyllands Politi standsede rutinemæssigt en bilist på Gammel Vardevej klokken 05.02 torsdag morgen, og det viste sig at være en god idé.

Bag rattet sad en 46-årig mand, som politiet er stødt på tidligere. Betjentene valgte at ransage bilen, og der blev fundet 125 gram amfetamin og desuden 10 gram hash, som manden forklarede var til eget forbrug.

Det kunne han til gengæld ikke bilde nogen ind, at de 125 gram amfetamin også var.

- Det er langt over den mængde, hvor man kan slippe med en bødestraf. En sådan mængde her giver med sikkerhed en ubetinget fængselsstraf, og der er ingen tvivl om, at det er med salg for øje, når man har så meget, siger Henrik Berg fra lokalpolitiet i Esbjerg.