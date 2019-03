Esbjerg: - Det her betyder rigtig meget for Esbjerg, for misbrugerne og for lægerne. Vi har en win win-situation. Sådan siger Henrik Vallø (Borgerlisten), formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, om aftalen mellem Center for Misbrug & Udsatte og Sydvestjysk Sygehus. Aftalen sikrer, at der altid vil være nok læger til at behandle og udlevere metadon og anden medicin til narkomaner og tidligere misbrugere, der kommer på misbrugscentret på Bakkevej i Esbjerg. I perioder har der været problemer med at skaffe tilstrækkelig lægedækning på klinikken, hvis brugere i en del tilfælde kæmper med store sociale problemer og nogle gange ikke er de nemmeste patienter at håndtere.

Aftalen betyder, at vi kan få det til at fungere for brugerne af klinikken, og det er det, som det hele handler om. Henrik Vallø (Borgerlisten), formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Påbud ophævet Lægemanglen og deraf følgende problemer med at overholde reglerne for udlevering af medicin, planer for nedtrapning og hele betjeningen af misbrugerne førte for et par år siden til påbud fra Styrelsen til Patientsikkerhed. Disse påbud er ophævet sidste år, og centret har i øjeblikket helt styr på behandlingen og udleveringen af medicin, og man har nok læger tilknyttet centret. Dermed er aftalen mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark om, at interesserede yngre læger fra Sydvestjysk Sygehus kan arbejde i deres fritid på misbrugscentret en fremtidssikring af arbejdet dér. - Aftalen betyder, at vi kan få det til at fungere for brugerne af klinikken, og det er det, som det hele handler om. Misbrugscentret har haft nogle udfordringer, men med aftalen er vi sikret rigtig mange læger, faktisk 38 yngre læger, fortæller Henrik Vallø. Aftalen betyder samtidig, at de tilknyttede yngre læger på sygehuset vil få en større forståelse og erfaring med arbejdet med stofmisbrugere og deres problemer.

65.000 kroner Aftalen koster cirka 65.000 kroner årligt for Esbjerg Kommune. Penge, der blandt andet går til uddannelse og vejledning af de nye yngre læger hvert halve år, ligesom der tilknyttes en overlæge med ansvar for denne uddannelse samt sekretærhjælp til at lægge vagtplaner for de læger, der vil arbejde i misbrugscentret. Oven i den faste årlige udgift kommer så aflønningen for lægernes arbejde på misbrugscentret.