Narkohandlere cirkulerede omkring sidste skoledag i Gryden

Esbjerg: Det var ikke kun elever, der torsdag samledes omkring Gryden i Esbjerg for at fejre sidste skoledag.

Klokken 14.10 fattede en patrulje fra Syd- og Sønderjyllands Politi interesse for to mistænkelige mænd, der bevægede sig rundt i området omkring Gl. Vardevej og Vognsbølparken.

De to mænd blev standset, da de var i færd med at sætte sig ind i en parkeret bil, og en hurtig ransagning bekræftede politiets mistanke om, at mændene ikke havde helt rent mel i posen.

I bilen fandt man 25,9 gram hash, en større kontantbeløb og en rulle pølsemandsposer. Politiet mistænker derfor mændene for at være narkohandlere, der forsøgte at slå mønt på elevernes festdag.

Ejeren af bilen blev sigtet for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg. Det forhindrede dog ikke makkerparret i at fortsætte salget.

Senere torsdag blev de to mænd igen standset - denne gang på Bøndergårdsvej. Her blev den anden halvdel af pusher-duoen fundet i besiddelse af 8,9 gram hash og en digital vægt. Syd- og Sønderjyllands Politi kvitterede derfor med endnu en sigtelse - igen for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg.