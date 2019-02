Esbjerg: Fredag aften klokken 20.24 blev en 29-årig mand fra Esbjerg sigtet for at køre med euforiserende stoffer i blodet på Bellisvej. Manden blev også sigtet for at være i besiddelse af to poser kokain, der i alt vejede 1,4 gram, som politiet fandt på ham, oplyser Søren Strægaard, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.