Næsten en månedes regn væltede ned over Esbjerg på et par timer

Skybruddet sendte 40,9 millimeter regn ned over Esbjerg lørdag. Det kulminerede mellem kl. 16 og 17, fortæller Danmarks Meteorologiske Institut.

Esbjerg: Vi fik næsten hele juli måneds regn spulet ned over Esbjerg i lørdags. På nogle få timer væltede 40,9 mm vand i tykke stråler ned over Esbjerg Kommune. Normalt falder der 65 mm regn i juli i Esbjerg.

Det fortæller vagthavende meteorolog Trine Petersen fra DMI.

Der er tale om et skybrud i forsikringsmæssig forstand, når der falder mere end 15 mm regn på 30 minutter eller kortere tid. Og det gjorde der så rigeligt i lørdags, fastslår DMI. Og forsikringsselskaberne har da også fastslået, at der var tale om et skybrud, som er dækket af forsikringerne.

Forud for skybruddet havde DMI udsendt et varsel om, at der kunne falde mellem 25 og 35 millimeter regn i Esbjerg Kommune i tidsrummet mellem klokken 16 og 21.

Regnen blev indledt med voldsomme vindstød, og måledata fra Renseanlæg Vest i Esbjerg viser, at de første regndråber faldt omkring kl. 15. Mellem 16 og 17 kulminerede det med 19 mm regn. Og skybruddet var ovre ved 21-tiden. Og en del af de 40,9 millimeter regnvand havde fundet vej til kældre og lavtliggende arealer i Esbjerg.

Trine Petersen, vagthavende meteorolog.