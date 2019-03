Næste stop: Jerne Station

Den nye togstation på Skolebakken er på vej efter fem års tilløb. Stationen kommer til at koste cirka 64,5 millioner kroner og forventes at være klar til brug i slutningen af 2020.

- Projektet har været på tegnebrættet i lang tid, så der er bred enighed om, at det er med både lettelse og begejstring, at vi snart kan gå i gang med arbejdet, siger næstformand i Teknik & Byggeudvalget Henning Ravn (V).

Hvis alt går vel, kan passagererne på lokal- og regionaltog dermed se frem til at få et nyt stop i den østlige retning ved udgangen af 2020.

I dag er Tjæreborg første stop i regionaltogene mod øst, mens der i modsat retning er stop ved både Spangsbjerg, Gjesing og Guldager Stationsby.Den nye station er en del af nærbaneprojektet, der skal sammenbinde jernbanestrækningerne Ribe-Bramming-Esbjerg, Esbjerg-Varde og Varde-Oksbøl Folketinget bevilgede i et trafikforlig i juni 2014 de første 31 millioner kroner til projektet og i maj 2018 gav Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilsagn om, at man trods en massiv prisstigning ville gå videre med projektet. Staten betaler for togstationen, mens Esbjerg Kommune betaler for forpladsen. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle stationen stå klar inden udgangen af 2017. Projektet er dog blevet forsinket af den store ekstraregning.

Flere passagerer

Stationen kommer til at betjene et område med flere end 9.000 beboere og 5000 studerende. Man forventer, at Jerne Station vil komme til at betjene cirka 550 passagerer om dagen på hverdage, men med de planlagte udbygninger af Campus Jerne forventes passagertallet på sigt at stige til 600-800.

- Sådan nogle tal vil altid være behæftet med usikkerhed, og derfor kan jeg heller ikke sige noget om, hvornår vi kan forvente at se en stigning i passagertallet. Vi ved fra busomlægningen, at den slags kan tage tid. Det her er dog en klar forbedring af infrastrukturen, og derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at der mange, der vil få glæde af stationen. Det gælder både campus, private og virksomheder, siger Henning Ravn.