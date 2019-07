Nabostridigheder: Mand slået ned med spade

Natten til tirsdag endte skænderi mellem naboer i Bramming med, at en 65-årig mand sendte nabo på sygehuset efter to slag med en spade.

Bramming: Tirsdag kl. 01.26 modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om, at to naboer var oppe at toppes på en adresse på Godthåbsvej i Bramming.

Politiet forklarer, at det endnu er uvist, hvad de to mænd skændes om, men det blev så voldsomt, at en 65-årig mand to gange slog en 60-årig mand så hårdt med skæftet af en spade, at den 60-årige måtte på sygehuset og syes med en kraftig flænge.

Under skænderiet søgte forurettede tilflugt hos en kvinde, som herefter ringede til politiet.

Da politiet ankom var der ro i området, fordi gerningsmanden var gået ind til sig selv, men politiet tog ham med på stationen, hvor han stadig sad tirsdag morgen, mens politiet afventede på det videre forløb. kwe