Naboer til ny station får mindre haver og mere støj

Hvis tidsplanen holder, går arbejdet i gang i starten af 2020. Anlægsarbejdet vil tage cirka seks måneder. Den mest støjende del af processen er spunsningen omkring trapper og elevatorer. Denne del vil tage cirka 14 dage og primært foregå i dagtimerne. Af hensyn til togdriften vil en del af det øvrige anlægsarbejde dog foregå om natten, og der er derfor ingen garanti for, at naboernes nattesøvn ikke påvirkes.

Beboerne i området vil løbende blive informeret af Esbjerg Kommune og Banedanmark om, hvornår og hvor længe det mest støjende arbejde foregår.Naturstyrelsen har afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Det vil sige, at der i denne fase af projektet ikke vil blive udarbejdet en VVM-redegørelse, eller afholdt offentlige høringer vedrørende projektet. Perronernes længde vil blive på 90 meter, og stationen vil således kunne betjenes af de midt- og vestjyske regionaltog, men ikke af IC tog.

Flere baghaver skrumper

Projektet medfører, at syv husstande langs Mellemvangs Alle får inddraget en del af deres baghaver. Det sker, fordi den nye station placeres på jernbanedæmningen med perroner på ydersiden af hvert spor. For at det kan lade sig gøre, skal dæmningen gøres bredere på nordsiden. Den kommer derved tættere på ejendommene.

Beboerne får i stedet en økonomisk erstatning. Størrelsen på erstatningen afgøres af en uafhængig ekspropriationskommission.

Selv samme husstande kan se frem til at få udsigt til en to meter høj skærm, når de kigger ud i baghaven. Skærmen etableres langs perronens bagkant af hensyn til højdeforskellen. Alternativt mister haverne alt privatliv, da passagerne i så fald ville kunne stå og kigge ned i dem.

- Vi håber dog på naboernes forståelse, fordi projektet indenfor en overskuelig fremtid forhåbentligt vil komme dem til gavn. Det bliver i hvert fald let og bekvemt for dem at tage toget, siger Henning Ravn.

På grund af den høje skærm, vil en del af haverne komme til at ligge i delvis skygge i vinterperioden. Man vil dog undersøge, om den øverste del af skærmen kan laves i et gennemsigtigt materiale for at mindske skyggevirkningen.