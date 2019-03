Naboer kede af asylcenter-rygter: Der er ikke utrygt i Hviding

Hverken Per Asberg Olesen(tv.), Peder Ravn, Gunnar Bendesen, Henrik Mortensen eller Rasmus Christiansen kan genkende det billede, der er skabt af Hviding som et utrygt sted på grund af byens asylcenter. De ser intet problem i at bo i samme by som Center Hviding, og de ønsker at give et retvisende billede af byen som et godt og aktivt lokalsamfund. Foto: Kåre Welinder

Flere beboere i Hviding står nu frem og råber vagt i gevær, fordi de slet ikke kan genkende det negative billede, der gives af byen på grund af asylcentret Center Hviding. De ønsker derimod at give et retvisende billede af et velfungerende lokalsamfund med skole, hal og stor idrætsforening, hvor folk flytter til uden af spørge til byens asylcenter.

Hviding: En række beboere i Hviding er kede af, at Hviding som by og velfungerende lokalsamfund får et dårligt omdømme, fordi byen huser asylcentret Center Hviding. De kan slet ikke genkende de negative historier om byen, som JydskeVestkysten har beskrevet i en række artikler, blandt andet med udtalelser om utryghed fra genboere til centret. - De holdninger, der har været fremme i avisen er ikke dækkende for flertallet af beboerne i Hviding. Slet ikke, og vi er faktisk ikke i tvivl om, at vi her taler på hele byens vegne, siger Peder Ravn, der bor tæt på asylcentret. Sammen med Per Asberg Olesen, Gunnar Bendesen, Henrik Mortensen og Rasmus Christiansen fortæller Peder Ravn, at de ønsker at give et retvisende billede af et velfungerende lokalsamfund, og ingen af dem kan tilslutte sig det, de hører om byen og asylcentret. De fortæller derimod om et aktivt lokalsamfund med skole, børnehave, sportshal, dagligvarebutik, kommunens femtestørste idrætsforening og let adgang til offentlig transport, ligesom Peder Ravn forklarer, hvordan der indenfor de seneste fire uger er solgt mindst fem huse i Hviding. - Det er klart, at der er forskellige holdninger, men det er ofte kun det negative, vi hører, når folk udefra taler om Hviding. Det er desværre det folk husker, så det er et negativt indtryk, folk har af byen, men vi oplever ingen problemer med asylcentret, og vil gerne vise, at der ikke er dårlig stemning og utryghed i Hviding, siger Peder Ravn.

Jeg kan virkelig ikke se, hvordan det skal kunne ødelægge vores by, at vi har et asylcenter. Per Asberg Olesen

Asylcenter Hviding I efteråret 2015 flyttede der for første gang asylansøgere i på det tidligere psykiatriske hospital i Hviding. Centret blev oprettet af Udlændingestyrelsen som følge af den humanitære situation i Syrien, mens det var Tønder Kommune, der skulle stå for driften af i et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune. Første udmelding var, at der skulle bo omkring 300 beboere på centret, men idag ligger tallet på omkring 400 beboere fra mellem 45 og 50 nationaliteter. Center Hviding er i dag Danmarks tredjestørste asylcenter.Det var Region Syddanmark, der i forbindelse med lukningen af hospitalet solgte bygningerne til det statsejede ejendomsselskab Freja. Omkring 1. januar 2017 blev bygningerne dog solgt videre af Freja til en ukendt køber for en ukendt købssum.

Mange borgere i Egebæk-Hviding mener ikke der tegnes et retvisende billede af byen som et aktivt lokalsamfund, og de mener ikke det passer, at det skulle være utrygt i byen på grund af, at byens gamle hospital nu huser et asylcenter. De er tværtimod glade for, at der er liv i bygningerne. Arkivfoto: Chresten Bergh

Alternativet værre Per Asberg Olesen bor klods op ad centret med baghave direkte op til centrets grund. Han oplever folk fra asylcentret som høflige og venlige, og som nogen der altid hilser, når de passerer forbi hans hus. - Der er ingen, der går ind i vores have, og vi mærker ikke rigtigt til, hvad der sker på centret. Jeg kan virkelig ikke se, hvordan det skal kunne ødelægge vores by, at vi har et asylcenter, siger Per Asberg Olesen, der tværtimod er glad for, at byens gamle hospital bliver brugt, fordi alternativet vil være værre. - Det skal bruges frem for at stå og forfalde, og hvis det lukker, så står vi med et stort problem. Da det åbnede som asylcenter var jeg glad ved, at der kom liv i bygningerne og lys i vinduerne. Jeg tænkte ikke så meget over, hvad der skulle være der, og om der bor 200 eller 400 asylsøgere på centret, det mærker vi jo ikke. De er inde på centret, og antallet mærker vi ikke ude i byen, så det er slet ikke sådan, at vi i lokalsamfundet føler, at vi er omringet af centrets beboere. Jeg tænker snarere, at gudskelov, at der er liv derovre, siger Per Asberg Olesen og forklarer, at både lokale håndværkere og lokalbefolkningen har fået noget ud af, at asylcentret er kommet til Hviding.

Tilpasser sig Per Asberg Olesen forklarer, hvordan hans søn blandt andet bruger toget fra Hviding Station uden at føle sig utryg, ligesom Per Asberg Olesen selv har haft en ung praktikant fra centret i sit malerfirma. Det er han klar til igen, mens det for idrætsforeningen Hviding IF blandt andet lyder, at man uden problemer har haft masser af asylbørn til fodbold på lige med andre børn. Også motionscentret hos Kultur- og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding bliver flittigt brugt af beboere fra asylcentret. - Jeg tror, der har været to episoder siden 2015. Det samme hører vi fra beboerforeningen og jeg oplever dem som flinke og høflige, når vi forklarer dem, hvordan reglerne er i centret, for de vil gerne tilpasse sig lokalsamfundet, siger centerleder Henrik Mortensen, der hverken som beboer i Hviding og centerleder kan genkende billedet af, at der skulle være en trykket stemning i Hviding. Men det er netop det indtryk, både han og andre Hviding-borgere hører fra borgere, der bor så tæt på som i Ribe. Per Asberg Olesen forklarer, at hvis man endelig skal sætte fingeren på noget, så kunne det være, at der af og til mangler lidt mere information fra centret eller AsylSyds side, men at det vejes op af, at man på centret tager godt imod, når borgerne kommer. - De er gode til at fortælle os, hvad der sker, når vi spørger, og det, at de holder åbent hus synes vi er med til at afdramatisere de mange historier, der er om forholdene på centret, siger Per Asberg Olesen.

Stigende omsætning Gunnar Bendesen arbejdede tidligere på Hvidings psykiatriske hospital, der lukkede i 2015. Dette husede i mere end 90 år psykiatriske patienter, hvor der i perioder var mellem 200 og 300 patienter med forskellig diagnoser. - Mange i byen arbejdede på hospitalet, og flere af hospitalets patienter gik frit rundt i byen, og derfor tror jeg også, at byens borgere har været vant til forskelligheden hos de mennesker, der har boet og opholdt sig i Hviding i perioder, siger Gunnar Bendesen og nævner det som en grund til, at mange ikke ser det som et problem, at byen i dag huser asylansøgere. Et center, der åbnede kort efter, at de sidste patienter var flyttet fra det, der senest gik under navnet Psykiatricenter Vest Ribe. Hos DagliBrugsen i Hviding mærker uddeler Rasmus Christiansen også, at der er kommet mere liv i Hviding, efter at centret åbnede i 2015. - Omsætningen har været stigende over de seneste fire år, og jeg har aldrig hørt om, at folk i Hviding skulle være bange for at komme her, siger Rasmus Christiansen.

Ejendomsmæglere - Hvis det var sådan, at folk ikke turde komme i butikken, så ville vi jo heller ikke kunne fremvise den stigning, som vi kan netop nu, siger Rasmus Christiansen, ligesom Henrik Mortensen forklarer, at Kultur- og Aktivitetscenter heller aldrig har haft et så højt aktivitetsniveau, som man har i denne periode. Peder Ravn, Gunnar Bendesen, Per Asberg Olesen, Henrik Mortensen og Rasmus Christiansen vil fremover fortsat arbejde for, at det retvisende billede af byen opretholdes, og at få, negative beskrivelser af byens asylcenter ikke må få folk til at opfatte byen som et utrygt sted at opholde sig. - Når vi taler med lokale ejendomsmæglere, så forklarer de, at både kunder og andre interesserede aldrig spørger ind til asylcentret. For dem er det ikke et problem. Folk vil bo her, fordi vi har et godt lokalsamfund, og det er præcis det, vi har i Hviding, siger Peder Ravn.