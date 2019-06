Naboer i oprør over byggeplaner: Kommunen hiver tæppet væk under bygherre

En lang række husstande i området omkring Torvegade har protesteret over byggeplaner for et stort byhus, der skal erstatte et lille rødt hus på den knap 400 kvadratmeter store grund. Bygherre og arkitekt målløse efter møde på rådhuset.

Esbjerg: Planer om at bygge et byhus i to etager i palæ-stil til erstatning for et lille rødt hus i Torvegade 89 har skabt stort røre blandt omkringboende.

En lang række husstande har henholdsvis indgivet særskilte klager og skrevet under på en protest over byggeriet, der netop har været forelagt Plan & Miljøudvalget. Sammenfattende gives der klart udtryk for, at den eneste rigtige reaktion fra Esbjerg Kommune må være et nej til byggeriet.

Nu ser det da også ud til - i øvrigt til stor forbløffelse for arkitekt og bygherre - at mange måneders forarbejde er spildt, og projektet kan gå hen at blive sløjfet helt til fordel for en tom, centralt beliggende grund.