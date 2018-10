Ejerne af Gyvelvænget 6 i Hjerting har planer om at opføre en ny bolig. Men dens udformning er beboerne i nummer 8 ikke begejstrede for. Plan & Miljøudvalget har dog godkendt byggeriet.

Esbjerg: Planerne om et nyt familiehus med garage på Gyvelvænget 6 i Hjerting har ikke bekommet naboerne i nummer 8 vel. Men trods indsigelser har Plan & Miljøudvalget godkendt projektet, der giver 216 boligkvadratmeter og skal bygges i to etager med en højde på otte meter.

Det oplyser udvalgsformand Karen Sandrini (S).

Naboerne i nummer 8 peger i deres indsigelse på, at det kommende byggeri bliver "markant højere end de øvrige huse på vejen", ligesom parret stiller spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at bygge maksimalt på alle parametre og ønsker højden begrænset, så huset "ikke vil berøve privatlivet i de omkringliggende haver. Samtidig mener naboerne, at grunden på Gyvelvænget 6 tidligere er blevet hævet.

Naboernes argumenter affejes imidlertid af Teknik & Miljø i sagsfremstillingen. Der er væsentlige niveauforskelle i terrænet, og derfor har embedsmændene indlagt et såkaldt niveauplan, hvor højden på byggeriet og det skrå højdegrænseplan skal måles fra.

Forvaltningen oplyser, at byggeriet kunne have overholdt det skrå højdegrænseplan og højden af byggeriet i skel mod Gyvelvænget 8, hvis der ikke var indlagt niveauplaner på grunden. Det er dog ifølge embedsmændene hele almindelig praksis, og dermed vurderer forvaltningen, at projektet er inden for byggeretten og bør godkendes - faktisk kan en byggetilladelse i det konkrete tilfælde ikke nægtes, skriver forvaltningen til Plan & Miljøudvalget.