Når sorgen bliver for svær at bære

Esbjerg: Dronning Margrethe har mistet sin ægtefælle. Hendes måde at sørge på blev analyseret af pressen. Smilte hun? Græd hun nok? Hvordan reagerede hun?

Mange har en mening om, hvordan man bør sørge. Der findes dog ingen opskrift. Mange har familie og venner, der især i den første tid efter dødsfaldet kan deltage i at dele sorgen med èn. Mange oplever en stor ensomhed ogtomhed og har svært ved at tro på noget godt fremadrettet. Her kan det hjælpe at være med i en sorggruppe med andre, der har mistet og sørger. Man kan give rum for tanker og føleleser, hvilket kan være lægende i sig selv.

Hvis man har brug for en sorggruppe, eller blot vil høre om, hvordan sådan en fungerer, er man velkommen til at kontakte Dorthe Kobbersmed ved Zions Kirke på telefon 75120706. Her mødes man hver mandag i en lille gruppe.