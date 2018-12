Når skak er en skik ved nytår

ESBJERG: Selvfølgelig skifter bogstaverne farve i logoet for Centrum Skakklub. Hvert andet bogstav er hvidt og hver andet sort.

For det er det evige ridt på de sort-hvide felter på skakpladen, og ønsket om at fælde fjendens hær, der som bekendt driver enhver ilter skakspiller, og det var også tilfældet i Fritidshuset i Kirkegade tredje juledag. Her mødte en lille hård kerne på ni skakspillere op for at dyrke klubbens tradition med en såkaldt nytårslynturnering.

- I en lynturnering har man kun fem minutter til at tænke over sit næste træk. Ellers taber man. Det er nok godt nok for os med en hurtig omgang her oven på julen, hvor man lige skal i gang igen, smiler formand Jean Mikkelsen.

Centrum Skakklub blev stiftet helt tilbage i 1922 og havde tidligere i rigtig mange medlemmer og aktiviteter. I dag spiller langt færre skak, så foreningen kalder sig en pop-up forening, hvor medlemmerne blot mødes, når der laves enkelte turneringer i løbet af året.

Byens andre to skakklubber, Jerne Skakklub og Esbjerg Skakforening, er mere aktive med henholdsvis holdturneringer og deltagelse i divisionsturneringer, og her mødes man en gang om ugen. Men Centrum Skakklubs medlemmer er glade for, at Centrum også er der, og ikke mindst for den årlige lynturnering, som hører sig til mellem jul og nytår.