Når julemanden er mørk i huden og Lucia-piger har tørklæde på

Et par af Lucia-pigerne havde tørklæde på under optoget torsdag morgen. På Bakkeskolen holder de som på andre skoler fast i alle de danske juletraditioner og juler helt igennem. Skolen har også nærmest deres egen Gertrud Sand i skikkelse af en 2. klasses-lærer med anden etnisk baggrund, der er gået ?all in? på juleriet og juleudsmykningen af skolen. Foto: Chresten Bergh