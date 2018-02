Sidste weekend var det nær gået helt galt, da to piger indtog MDMA ved en fest på Fanø. Flere forældre på øen er bange for udviklingen blandt øens unge, hvor stoffer er en del af weekenderne. Men hvorfor kaster man ø-idyllens tryghed over bord i jagten på en rus, der i sidste ende kan koste livet? JydskeVestkysten søger svar i Fanøs narkomiljø.

Det er morgen, og der er helt stille i Nordby på Fanø. Et par lufter en schæferhund, og ved bageren på havnefronten slanger spandauerkøen sig helt ud på gaden. Der er en larmende ro, men hvis man hører godt efter, kan man gennem mågevræl og bølgeskvulp næsten høre ekkoet af skrigende sirener. Sidste fredag var det nær gået helt galt, da der blev holdt garagefest på en adresse i Nordby. To piger blev tidligt lørdag indlagt til intensiv behandling, efter at de havde indtaget det farlige rusmiddel MDMA - også kaldet "Emma". Det kom som en flænge i det ø-paradis, som Fanø ellers er kendt for at være. Men hvor stort er omfanget af narkoindtag på Fanø, og hvem er det, der sætter livet på spil for en rus, der kan ende som en dans med døden?

Sagen kort Sidste fredag blev to piger på 15 og 16 år indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, efter at de ved en fest på Fanø havde indtaget det farlige stof MDMA. De var i nogle timer bevidstløse, men kom til sig selv i løbet af lørdag formiddag.En 19-årig mand fra Esbjerg er sigtet for at have givet de to piger det ulovlige stof.



MDMA kaldes også "Emma" og er en form for ecstasy.



Ifølge Mads Uffe Pedersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, er det meget farligt at bruge MDMA - især hvis det doseres forkert og på forkerte tidspunkter.



Stoffet kan i bedste fald få brugeren til at føle sig åben og veltilpas. Desuden kan det give lyst og energi til at danse i lang tid.



Stoffet kan dog også give ubehagelige oplevelser. Angst, panikanfald, paranoia, kvalme og kramper. I værste fald sættes kroppens varmeregulering ud af spil, hvilket i sidste ende kan koste livet.



Mads Uffe Pedersen anslår, at omkring en procent af unge mellem 15 og 25 har brugt MDMA inden for den seneste måned.

En farlig flugt fra virkeligheden JydskeVestkysten har talt med en ung mand, der er en del af narkomiljøet på øen. Og ifølge ham var festen i sidste weekend ikke en engangsaffære. Stoffer er en del af virkeligheden på Fanø. Også i et større omfang end statistikkerne viser, mener han. - Jeg vil ikke sige, at stofferne flyder herovre. Man skal passe på med at overdrive det. Men der er altså stoffer ved mange fester. Især hash, men også de hårdere ting. Jeg vil tro, at én ud af fem har prøvet at tage stoffer, siger han og fortæller, at der er flere ting, som spiller ind, når Fanøs unge vælger at eksperimentere med stoffer. - Sådan kan man slippe væk fra virkeligheden. Og når der holdes fester, skal det jo gerne blive vildt. Det handler om nysgerrighed og om at prøve grænser. Men der er også en masse uvidenhed omkring det. Og det er nok derfor, at sådan noget sker, siger han med henvisning til sidste weekends episode.

Fanø Kommunes intitativer Fanø Kommune bekæmper problemet med stoffer på tre niveauer:Det generelt forebyggende plan: Skolen arrangerer oplæg og sender information ud om eksempelvis alkohol og stoffer til alle.Grupper i risikozonen: Skolen står bag indsatser i samarbejde med forældre og sociale myndigheder - for eksempel samtaler med de børn, som viser tegn på, at de kan være på vej ud i misbrug eller kriminalitet.Det specifikke plan - når det er gået galt: Her arbejder man med individuelle planer for hvert individ. Blandt andet gennem et nyt initiativ kaldet "ungesamråd", hvor man kigger på, om der kan være alternativer til en almindelig straf, da det sjældent hjælper den unge tilbage på ret kurs.

Novicer kender ikke konsekvenserne Mads Uffe Pedersen, der er professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, er en af landets førende eksperter, når det kommer til unges mennesker forbrug af narkotika. Ifølge hans undersøgelser er det omkring en procent af de unge, der bruger MDMA. Derfor har han svært ved at tro på, at omfanget af forbruget på Fanø er så stort, som JydskeVestkystens kilde siger. Men han genkender beskrivelsen af et miljø, hvor unge prøver grænser af. - Det er unge, der ikke har det godt med sig selv. Det er typisk, fordi der søges fællesskaber og anerkendelse. Og så kan det være svært at sige nej til stoffer, siger han. Han understreger, at det er vigtigt at få stoppet. De unge kender ikke konsekvenserne. - Når man er 15-17 år, er det ikke noget kalkuleret valg at tage hårde stoffer. Det er novicer, der ikke ved, hvad konsekvenserne kan være. Det er et stort problem, og i virkeligheden bør man selvfølgelig bare holde sig væk fra det, men det ved vi jo godt, at de unge ikke gør.

Bekymret mor: Det er blevet værre med årene Tirsdag aften var Peter Bang på besøg i Rindby Forsamlingshus på Fanø med sit foredrag "Manden med arret", der dykker ned i en fortid som narkoman. En af dem, der sad blandt publikum, var Vivi Brinck, der bor i Nordby. Hun har i længere tid forsøgt at sætte fokus på stoffer blandt øens unge, men mener ikke, at hun er blevet taget alvorligt. - Som bekymret mor er jeg frygteligt ked af, hvad der skete i sidste weekend. Jeg har gjort opmærksom på problemet flere steder, men jeg synes ikke rigtigt, at det bliver hørt. Meget misbrug begynder med hash, og så udvikler det sig til andre ting. Derfor er jeg bekymret for, at vi får mange stofmisbrugere. Det er jo ikke kun en pibe hash, men også MDMA, siger hun. Hun er mor til en søn på 18 år, der er en del af narkomiljøet på Fanø. Og hun mener, at situationen er blevet værre. - Jeg synes, at det er blevet værre med årene. I min yngste søns årgang er der i hvert fald fire-fem stykker ud af 20, som jævnligt tager stoffer, siger hun.

SSP: Vi har ikke store problemer Hos Fanø Kommunes forebyggende instans, SSP, ser man dog ingen grund til at male fanden på væggen. Her afviser man narkoproblemernes omfang og fortæller, at skolen allerede har gjort flere tiltag efter sidste weekends episode - blandt andet et ekstra foredrag med Peter Bang på skolen. - Mit indtryk er, at vi ikke har det store problem, men der er selvfølgelig nogle, der falder igennem. Fordi vi er en meget lille skole, kan det procentmæssigt se større ud, siger Henrik Brøner, SSP-konsulent ved Fanø Kommune. Han tilkendegiver dog, at han sagtens kan sætte sig i forældrenes sted. - Jeg kan godt forstå, at forældre er bekymrede, og derfor har vi meget fokus på det. Vi har en stor fordel i, at vi er så små, så vi opdager det hurtigt og kan reagere, hvis der er enkelte, som ikke trives. Men det hele skal ske i et tæt samarbejde med forældrene. Det er dem, som er det vigtigste bindeled mellem os og de unge, siger han.

Øens image må ikke lide skade JydskeVestkystens kilde anerkender, at Fanø Kommune gør et ihærdigt forsøg for at forebygge problemer med stoffer. Men han langer ud efter kommunikationen med de unge på øen, som han føler, at der bliver set ned på. - De er ikke i øjenhøjde med os. Selv om man har eksperimenteret med stoffer, er man stadig et menneske, og man kan sagtens have potentiale til et godt liv. Men det føles, som om man bliver gemt af vejen. Øens image skal jo nødigt lide skade.

De unge gennemskuer skræmmekampagner Mads Uffe Pedersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning, understreger vigtigheden af at have en jævnbyrdig kommunikation. Det er farligt at undervurdere unge mennesker. - Man skal undgå at lave skræmmekampagner - det bliver gennemskuet. Og så ender de unge med at lytte til hinanden i stedet for voksne. Og det kan være farligt. Det er vigtigt med en ligeværdig og troværdig dialog, siger han.