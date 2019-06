Helikopterselskabet NHV A/S i Esbjerg Lufthavn fik i 2018 et overskud efter skat på 43 millioner kroner og forventer i år at lande et positivt resultat på 20-40 millioner kroner. Pengene er dog ikke tjent på operationen i den danske del af Nordsøen.

I 2018 kom selskabet igen ned på jorden med et stabilt, men noget mindre overskud, viser den netop offentliggjorte årsrapport fra NHV A/S.

Positive fremtidsudsigter

Det er dog ikke på den danske operation med flyvninger af mandskab til og fra olieplatformene i Nordsøen for kunderne Total (tidligere Maersk Oil), Ineos (tidligere Dong E&P) og Hess, at NHV har hentet de store penge. Selskabet oplyser, at man i 2018 tjente i omegnen af to millioner kroner på den danske operation, mens hovedparten af resultatet på 43,3 millioner kroner er skabt af flyvninger i Nigerias offshore olieindustri.

Af årsrapporten fremgår det, at direktionen og bestyrelsen anser resultatet samt den økonomiske udvikling som værende tilfredsstillende.

"Årets resultat er som forventet," konstateres det.

Ledelsen anfører videre, at man i 2019 forventer en aktivitet på samme niveau som i 2018, og at selskabets langsigtede strategi er at fastholde sin markedsandel, som den helikopteroperatør, der har hovedparten af markedet med offshoreflyvninger i den danske del af Nordsøen af mandskab til og fra olieplatformene i den danske del af Nordsøen for kunder som Total (tidligere Maersk Oil), Ineos (tidligere Dong E&P) og Hess.

Ledelsen skriver således, at den forventer et resultat før skat for 2019 på 20-40 millioner kroner.