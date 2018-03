Mystisk sag: Udgav sig for at være politimand hos grønthandler

Esbjerg: Hvad hans egentlige ærinde kan have været, står hen i det uvisse, men fredag sidst på eftermiddagen troppede en ukendt mand op og udgav sig i en grønthandlerforretning i Storegade i Esbjerg for at være politimand. Han fremviste over for personalet noget, der lignede et politiskilt og krævede at få adgang til overvågnings-videoer fra forretningen under dække af, at han var ifærd med at efterforske sager om misbrug af stjålne hævekort.

Det fik han imidlertid ikke noget ud af, for ejeren af butikken var ikke til stede på det pågældende tidspunkt, så istedet bad personalet ham om at komme igen en halv time senere. Han dukkede dog aldrig op.

- Vi har set videoovervågning fra butikken, og det er ikke en af vores politifolk. Det er en besynderlig sag - hvad han ville med overvågnings-videoerne, ved vi ikke. Men jeg vil gerne opfordre til, at man sikrer sig, at den identifikation, man bliver forevist, er ægte, og hvis man er i tvivl, så kontakt os her på Politigården, siger vagtchef Bjørn Pedersen, Syd- og Sønderjyllands Politi.