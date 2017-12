Myndigheder i fælles opråb: Pas nu på!

Efter der de seneste dage har været tre fyrværkeriulykker med børn, har et samlet beredskab nu taget konsekvensen og sendt en klar besked om, at folk skal passe på fyrværkeriet.

Esbjerg: Fredag blev det tredje barn siden jul indlagt på en skadestue i Syd- og Sønderjylland. Det fik lørdag bærret til at flyde over for specialkonsulent Christian Østergaard ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han ringede derfor hurtigt til SSP-konsulent fra Esbjerg Kommune, Morten List Christensen, og inden for et par timer havde de fået både brandvæsen, ambulancetjeneste og Sydvestjysk Sygehus samlet til et klart budskab.

- Jeg tænkte, at vi måtte gøre noget nu, og derfor går vi nu sammen om at sende et klart budskab til både børn og voksne. Husk brillerne, hold afstand, lad være med at mikse alkohol og fyrværkeri - og pas for guds skyld på hinanden nytårsaften, siger Christian Østergaard, som bliver bakket op af SSP-konsulenten.

- Det er ikke kompliceret. Det handler bare om, at folks skal passe bedre på og få de briller på hovedet. Hvis bare en ulykke kan forhindres, så er det det hele værd. For det kan virkelig have store konsekvenser for folks liv, siger Morten List Christensen.