Musiknetværket og UC Syd arrangerer musiktræf for 3. klasserne i Esbjerg Kommune

Esbjerg: Elever fra 3. klasserne på Rørkjær Skole, Boldesager Skole, Vitaskolen, Vejrup Skole, Bryndum Skole og Fanø skole samles onsdag den 25. april på UC Syds campus Esbjerg på Degnevej til et stort musiktræf arrangeret af Musiknetværket i Esbjerg i samarbejde med UC Syd. alt i alt ventes der omkring 250 børn til musiktræffet, der arrangeres hvert år.

- Det en oplagt mulighed for, at de esbjergensiske musiklærere kan mødes og på den måde have et netværk. Herudover giver det vores studerende på læreruddannelsen en mulighed for at afprøve deres teoretiske viden i praksis. Det er nemlig dem, der står for den instrumentale ledsagelse af sangene, siger lektor ved UC Syds læreruddannelse Margrete Hedegaard Rasmussen, i en pressemeddelelse.

Forældre, søskende og andre interesserede er velkommen til at overvære koncerten, som starter klokken 12.30 foran Rundetårn på UC Syd.