Musikhuset lokker unge med billige billetter

En klækkelig prisnedsættelse på billetter til en lang række arrangementer skal få flere unge til Musikhuset Esbjerg. Det bidrager ifølge direktør Torben Seldrup til at gøre Esbjerg mere tiltrækkende for unge og studerende.

Esbjerg: En billetpris på op til 500 kroner kan skræmme de fleste studerende på en skrabet SU langt væk.

Det vil Musikhuset Esbjerg gøre noget ved, og når den nye sæson begynder efter sommerferien, vil der være arrangementer, hvor unge og studerende ikke får væltet budgettet ved at indløse billet.

- Vi ved jo godt, at det ikke er dyre koncertbilletter, man prioriterer, når pengene er små. Specielt ved koncerter og teaterforestillinger kan vi konstatere, at der ikke er ret mange unge. men vi vil gerne give dem den gode oplevelse, det er at komme ud at opleve kulturen, og derfor laver vi en rabatordning til unge under 25 år og studerende, så de har råd til at komme i Musikhuset, siger husets direktør Torben Seldrup.

Helt konkret bliver der 40 arrangementer, cirka halvdelen af det samlede antal i den kommende sæson, som unge og studerende kan købe billet til for 120 kroner, uanset hvad den almindelige pris er.