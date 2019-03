Musikhuset går helt Haveje: Ny opsætning af Midt om Natten får premiere

Direktør Torben Seldrup er stolt over at kunne præsentere en Danmarkspremiere i Musikhuset Esbjerg. Arkivfoto: JV

Stolt direktør

Musikhuset Esbjergs direktør Torben Seldrup er stolt over at kunne præsentere en Danmarkspremiere:

- Vi er enormt glade for, at det er lykkedes at få "Midt om Natten" til Musikhuset Esbjerg. Det er en fantastisk musical, fuld af musik, som har været en vigtig del af soundtracket til de fleste danskeres liv. At vi så ovenikøbet får lov til at lægge hus til Danmarkspremieren, gør det ekstra stort, siger Torben Seldrup.

Billetsalget begynder på fredag den 8. marts klokken 10.00 på Musikhusets hjemmeside, www.mhe.dk.