Musikhuset får egen restaurant - overtager Kunstpavillonen

Esbjerg: I mange år er maden til større kultur- eller erhvervsarrangementer blevet leveret fra restaurationer rundt om i Esbjerg, men inden længe kan Musikhuset selv stå for traktementet.

Den 1. september går Josef Nielsen, der siden 1987 har drevet restaurant Kunstpavillonen under samme tag som Musikhuset i Havnegade, på pension, og hans hidtidige lejemål hos Esbjerg Kommune overgår samtidig til Musikhuset, oplyser Musikhusets formand, Johnny Søtrup.

- Josef henvendte sig for en måned til halvanden siden, fordi han syntes, det var tid at gå på pension. Efter en drøftelse i vores bestyrelse har vi besluttet at overtage lejemålet. Vi har i rigtig mange år ønsket os at have egen restaurant, og vi glæder os til, at Musikhuset med overtagelsen af restauranten for første gang får eget køkken og restaurant og dermed nu kan lave den mad, der serveres for både kultur- og erhvervsgæster, helt fra bunden. Hidtil har Musikhuset været afhængig af eksterne samarbejdspartnere og leverandører, som har forberedt maden i deres egne køkkener og færdiggjort den i Musikhuset, inden servering, siger Johnny Søtrup, der for nuværende ikke ønsker at løfte sløret for, hvem der kommer til at stå bag gryderne:

- Vi er i dialog med en kendt kok, men jeg kan ikke sige mere nu.

Musikhusets direktør, Torben Seldrup, er også begejstret for overtagelsen:

- Vi har haft nogle fantastiske samarbejdspartnere, der har lavet rigtig god mad, og vi har været utrolig glade for samarbejdet. Men nu, hvor vi får vores eget køkken, kan vi fremover nemmere producerer menuerne efter de enkelte arrangementer og vi kan skabe større variation og nye oplevelser for gæsterne. Vi glæder os til at drive restauranten videre på samme høje niveau, som Josef har sat gennem en lang årrække, siger Torben Seldrup.