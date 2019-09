Musikhuset Esbjerg åbner sig for hele byen

- Det skal ikke kun være for "de fine", der kommer i jakkesæt og kjoler. Der er også plads til gummisko og jeans, og det håber jeg, at vi med det nye look signalerer, siger musikhusets direktør Torben Seldrup om den ansigtsløftning, det efterhånden 22 år gamle hus i Havnegade har fået.

Gratis arrangementer

Det er både rent fysisk og i mere overført forstand, at musikhuset vil være mere indbydende.

- Vi vil gerne have, at folk i højere grad kommer indenfor i huset i dagtimerne. Det har været et ønske fra os selv og fra Esbjerg Kunstmuseum, at folk kan komme og spise en let frokost eller drikke en kop kaffe, og så vil vi også gerne have studerende til at komme med deres computere under armen og sidde og lave lektier i sofaerne i den store, lyse foyer. Musikhuset Esbjerg skal være et sted, hvor alle gerne må komme og kigge, siger Torben Seldrup.

En række gratis arrangementer i dagtimerne i foyeren leveret af for eksempel elever fra Esbjerg Kulturskole, Syddansk Musikkonservatorium skal ifølge direktøren være med til at trække flere mennesker indenfor i hovedfoyeren.

At Musikhuset Esbjerg også har overtaget Restaurant Kunstpavillonen, som er kommet til at hedde "Kunsten", falder fint i tråd med de nye toner i huset.

- Vi er på flere måder blevet lidt mere herre i eget hus med egen indgang, café og restaurant, selv om overtagelsen af restauranten skete efter, at ombygningen var gået i gang, så spiller det godt sammen med resten, siger Torben Seldrup.