Musikdreng fra Ribe har skrevet bog om Peter Belli

Per Lyhne Løkkegaard, der oprindeligt stammer fra Farup ved Ribe, har været med til at skabe en bog om Peter Bellis afskedsturné.

Ribe: Guitaristen Per Lyhne Løkkegaard, der oprindeligt stammer fra Ribe, har sammen med sanger og sangskriver Marcus Winther-John udgivet en bog omkring deres oplevelser som medlemmer af den karismatiske sangers orkester.

Per Lyhne Løkkegaard har været en del af bandet siden 2010, og bogen "Kapelmesterens dagbog - En sidste tur med Peter" er en fortælling i ord og billeder om den sidste turné med en levende legende.

- Jeg er stolt af at have været en del af et rigtig koryfæs orkester, og det er de oplevelser, vi har forsøgt at beskrive i bogen. Peter Belli er en levende legende, og han er den sidste, der er tilbage fra dengang, hvor rockmusikken blev skabt, siger Per Lyhne Løkkegaard, og forklarer, hvordan de to forfattere er kommet tæt ind på livet af Peter Belli.

- Vi fortæller om livet på landevejen, og hvad der sker på scenen og bag scenen. Vi har spillet uforfalsket rock og rul med manden, der har været med til at skabe dansk rock'n'roll og har spillet opvarmning for verdensstjerner som The Kinks og The Rolling Stones, og det er rørende at tænke tilbage på, at jeg har været en del af det, siger han.

Per Lyhne Løkkegaard er 34 år og uddannet guitarist fra Det Kongelige musikkonservatorium i København. Han har spillet med blandt andre Anna David, Brian Rice og Julie Bertelsen, udgivet to soloplader og haft egen butik i København, hvor der både har været koncerter og salg af plader.