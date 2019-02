Musikalske kaospiloter tager på turné

De studerende på konservatoriet i Esbjerg mindes en markant underviser, Butch Lacy, der døde i fjor. For 25 år siden fik han en idé til et banebrydende musikalsk samspil.

Og disse værker vil så kunne opleves ved fire koncerter fra den 21. februar til 24. februar rundt om i Syddanmark, hvor publikum kan opleve en eksklusiv udgave af "The Very Big Band".

Her skal der øves, arrangeres og finpudses, så en række kompositioner smelter sammen til et eller flere værker.

Fire muligheder for at opleve "The Very Big Band" Der er fri entréTorsdag 21/2 kl. 20.00 Syddansk Musikkonservatorium Esbjergs Koncertsal, feat. to gæstesolisterFredag 22/2. kl. 20.00 Odeon OdenseLørdag 23/2. kl. 15.00 Kolding Musikskole, KoldingSøndag 24/2 kl. 15.00 Harmonien, Haderslev

Spritny musik

I alt 35 musikere fra den rytmiske, klassiske, folkemusiske og elektroniske verden, vil i næste uge forlade deres vanlige musikalske forpligtelser og mødes i konservatoriets koncertsal. Her vil de tilsammen udgøre et særegent orkester, der hæver sig over genrebetegnelser.

De originale kompositioner er skrevet af de unge spirende talenter, og de arrangeres så i fællesskab med komponist og instrumentalist Thommy Andersson, der tager teten som kunstnerisk leder.

- Det er et privilegium for alle at arbejde med ny original musik. Vi er i løbet af ugen i en proces med hinanden og vrider og strækker musikken - også under koncerterne. Det er et unikt orkester, der skal opleves. Very Big Band skal opleves live, fortæller Thommy Andersson.

- "The Very Big Band" er et storslået og banebrydende projekt søsat af Butch Lacy for 25 år siden. Hans tanke var at skabe et højere tværæstetisk samarbejde på konservatoriet, og det er i allerhøjeste grad lykkedes. Projektet har været et af flere startskud i den kulturpolitiske debat om tværæstetik og crossover, siger Niklas Emborg Gjersøe, bassist, cellist og komponist