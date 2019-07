Bramming: Er der noget sjovere end en prut, der bliver ekstra høj, når den blæses ud igennem en mikrofon?

Ikke rigtigt - eller det synes de mange fremmødte børn på Bramming Bibliotek onsdag formiddag i hvert fald ikke.

Klokken 10.30 gik musikeren Mek Pek på scenen, der i dagens solbeskinnede anledning var rykket om i haven bag biblioteket, og allerede fra de første toner af klassikeren Åh Abe, havde han de mange fremmødte børn præcis der, hvor han gerne ville have dem.

- Nåårrhhh, lille Pekkemand, ja det kaldte min forældre mig, da jeg var lille, forklarede Mek Pek, da han berettede om sin 7,5 års fødselsdag, og børnene grinede så meget og højt, at selv den lokale scooterbølle lige måtte trille forbi for at se, hvad der var på færde.

Mek Pek fik børnene til at synge med på selv de mest umulige rim og remser, og han gik rundt med sin mikrofon og fik børnene til at svare på spørgsmål, og det kommer der altid sjove situationer ud af.

Som da han spurgte, hvordan de havde scoret deres kærester, eller hvordan Kronprins Frederik var blevet gift med "Prinsesse Hary", hvorefter en pige hurtigt rakte hånden op og svarede, at han da var gift med dronning Margrethe.