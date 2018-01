Musikalsk filialchef vender tilbage til Ribe

Den tidligere Ribedreng og rockmusiker, Søren Nielsen, starter som filialchef i Sydbank i Bramming. Sammen med sin hustru er han flyttet fra Aarhus for at bosætte sig i barndomsbyen Ribe.

Ribe: 35-årige Søren Nielsen har skiftet et godt job som filialdirektør i Sydbank i Risskov ud med et lignende job hos Sydbank i Bramming.

Årsagen til skiftet er, at både ham og hustruen Rikke Lund, der også er fra Ribe, savnede deres gamle hjemby.

- Jeg savnede Ribe, det lokale og det at være engageret i lokalmiljøet. Jeg savnede følelsen af at være på hjemmebane i Ribe og Bramming, hvor jeg gerne ville være. Vi fik et bud på vores hus, og pludselig var det solgt. Så var jeg heldig at få tilbudt et godt job som filialchef hos Sydbank i Bramming. Det hele gik stærkt, men jeg kan kun glæde mig, siger Søren Nielsen.

Parret har købt hus i Ribe, og nu ser de frem til at tage del i livet i lokalområdet.

- Da jeg fik tilbudt jobbet som filialchef i Bramming, tænkte jeg kort over det, men jeg kunne hurtigt tage beslutningen, og jeg ser meget frem til at komme i gang. Første arbejdsdag er veloverstået, og jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt. Jeg vil gerne vise folk i både Ribe og Bramming, at jeg vil engagere mig. Jeg kan ikke skabe samme vækst som i en stor by som Aarhus, men jeg ser frem til det lokale engagement, siger Søren Nielsen.