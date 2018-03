Musik for millioner

De fire medlemmer af Quartetto di Cremona spiller for tiden på nærmest uvurderlige Stradivariuser. Lørdag gav de koncert i Esbjerg på de ekstraordinære strengeinstrumenter.

Esbjerg: Det er med en hel del ærefrygt, at de fire instrumenter bliver pakket ud. De befinder sig i solide kasser, og for det utrænede øje ligner det to almindelige violiner, en bratsch og en cello, der dukker frem. Men det er det bestemt ikke. Der er tale om det ypperste inden for strengeinstrumenter, det er nemlig Stadivariuser. Lørdag var den italienske strygekvartet Quartetto di Cremona på besøg i Esbjerg, hvor de fire herrer Christiano Gualco, Paolo Andreoli, Simone Gramaglia og Giovanni Scaglione spillede på Syddansk Musikkonservatorium. Siden september sidste år har kvartettens medlemmer spillet på legendariske Stradivarius-instrumenter, der er ejet og udlånt af japanske Nippon Music Foundation.

Stradivarius En Stradivarius er betegnelsen for en violin eller andet strengeinstrument, der er konstrueret og bygget af italieneren Antonio Stradivari.



Han levede fra 1644 til 1737 og havde sit instrumentværksted i Cremona i det nordlige Italien.



Hans instrumenter anses for at være noget af det ypperste, og der findes i dag stadig over 600 eksemplarer af hans instrumenter, der handles for meget høje priser.

Sikkerhedsforanstaltninger Og det er yderst specielt at have de værdifulde klenodier mellem hænderne, erkender Simone Gramaglia, der spiller bratsch: - Man kan vel sammenligne det lidt med at gå rundt med et maleri af Picasso. Der er nogle ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, og vi har underskrevet kontrakt med fonden, der har udlånt instrumenterne. De må aldrig blive efterladt ubevogtet, de må ikke have det for varmt eller for koldt, for tørt eller for fugtigt. Vi må ikke spille udendørs, de må ikke komme med til for eksempel Sydamerika, og der må ikke tages billeder af dem, hvis ikke vi er med på billedet, så man er sikker på, at de stadig er i rette hænder, og så må vi heller ikke oplyse prisen på instrumenterne, men jeg kan godt afsløre, at vi taler millioner. Mange millioner, og du bestemmer selv, om det er danske kroner eller euro, smiler Simone Gramaglia.

Symbiose Paolo Andreoli skulle bruge lidt tid til at vænne sig til sin nye violin fra 1680. - Jeg var faktisk ikke så begejstret for den i starten. Det krævede noget tilvænning, og vi skulle lige som lære hinanden at kende. Jeg skulle lade violinen selv vise vejen og tilpasse min stil, men til sidst fandt vi sammen i en symbiose, og det føles fantastisk at spille på den nu, siger han. Cellist Giovanni Scaglione nikker. - Det er rigtigt. Man skal lære hinanden at kende. En stradivarius har fantastiske muligheder, for mit vedkommende gælder det, at lyden bliver smukkere end ellers, når man hører den på afstand, siger han.