Forhold i orden

Hos Fødevarestyrelsen bekræfter man, at forholdene nu er bragt i orden hos firmaet Annemaries Diner Transportable. Tirsdag blev der udarbejdet en ny kontrolrapport efter besøg fra styrelsen. I den rapport hedder det, at virksomheden har haft et eksternt rengøringsselskab til at stå for rengøringen, og af rapporten fremgår det også, at et andet firma har sørget for sikring mod skadedyr i virksomheden.