Boligselskabet EAB har gennem lang tid ikke villet bruge gift mod museplage i Lykkegårdsparken med omkring 100 beboere. Musene har hærget i halvandet år, og viceværterne er magtesløse. Nu gives grønt lys for at eksperter udlægger gift.

- Vi har fanget mange mus i fælder, og viceværterne har forsøgt at lukke revner og sprækker, men musene er her stadig, fortæller Mikael Falck.

Esbjerg: Mus hærger i en stor boligblok og klyngehuse i Lykkegårdsparken. Omkring 100 beboere er ramt af museplagen, som har stået på i lange perioder i over et år.

- Men de vil ikke bruge gift mod musene. EAB siger nej til gift, fordi de er bange for, at det kommer til at lugte i lejlighederne, når de døende mus kravler i skjul og dør, forklarer Mikael Falck.

Vil gerne flytte

Mikael Falck og kæresten var ellers klar til at give op overfor museplagen, som viceværterne bruger mange kræfter på at bremse ved at stoppe huller, revner og andre utætheder i det gamle byggeri.

- Men det er jo træls, at de ikke må bruge gift. EAB-kontoret i Skolegade har sagt blankt nej til, at viceværterne må bruge giften, selv om boligrådgiverne aldrig har været ude at se museproblemerne, fortæller Mikael Falck, der tilføjer, at han og kæresten er klar til at flytte.

Han er positiv overfor nyheden om at man nu vil bruge gift for at komme af med musene, men vil se resultater.

- Vi vil egentlig rigtig gerne væk. Vi har klaget tre gange til EAB, men der bliver ikke gjort noget ved musene. Og nu viser det sig over i købet, at EAB har lavet en fejl, så vi ikke står på ventelisten til en bedre lejlighed, selv om vi har betalt for det i halvandet år.