Motorcykeltræf blev til Puch Maxi-træf

Esbjerg: Om det var i det øjeblik, hvor snefnuggene overhalede motorcyklerne, at det blev for meget, vides ikke. Men der var ikke mere end 20-25 motorcykler på Torvet ved 14-tiden skærtorsdag i det ellers traditionsrige motorcykeltræf på Torvet.

Sæsonåbningsfesten trækker

Det var både helt små, deres forældre og pensionister, som var mødt frem, og knallertkørerne repræsenterede også en god blandet landhandel med alt fra unge fyre til pensionsmodne herrer. For dem var vejret ingen begrænsning, selvom knallerterne godt kunne brokke sig lidt.

- Nogle af knallerterne sætter lidt ud, men vi får dem i gang igen. Det er vores sæsonåbningsfest, så vi har bare klædt os på efter vejret, hygget os med fælles morgenmad og en god tur herind, og så er vi klar til abefest med det hele i aften, sagde Dan Linding fra Maxi Maniacs.

Han kunne samtidig fortælle, at der var kommet knallerter helt fra Nordjylland, Sønderjylland og Fyn.

Til tonerne af "Sweet Home Alabama" fra livemusikken på pladsen gjorde knallertkørerne sig klar til paradekørslen gennem Esbjerg med ryk på koblingerne, som fik den svage lugt af benzin til at blive så kraftig, at enkelte af tilskuerne med et smil måtte træde et par skridt væk. Osen fra udstødningsrørene dannede en tåge blandt snefnuggene i luften, som nu var helt fyldt med den nærmest motorsavslignende lyd fra Puch Maxier på overarbejde.

Endelig kunne de komme afsted på kortegekørslen gennem byen, inden et varmt hus ventede for nogle, mens den for andre stod på et festklart klubhus.