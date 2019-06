Motions-Danmark satte i Gryden i omløb

Det var de seneste udmeldte besparelser på daginstitutionerne i Esbjerg, der fik Helle rønne Waskönig til at gå med i optoget for minimumsnormeringer. Foto: André Thorup

Det femogfyrretyvende Vestkystløb løb bogstavelig talt af stablen i Vognsbølsparken og Gryden på en solbeskinnet søndag, der gav løbere og motionister fine forhold at udfolde sig i. Her var både grillpølser, slik til de mindste og motionister i alle afskygninger og et politisk budskab i omløb.

Esbjerg: Klokken 08.40 er Esbjerg så småt ved at vågne. Der er dem, der tager sig en ekstra time eller to på øjet efter at være blevet vækket af den stærke morgensol, og glæder sig over, at de ikke skal kæmpe sig igennem enten de 4,8 eller 9,2 kilometers løbeterræn ved Vestkystløbet. Så er der også dem, der har taget benene på nakken og iført sig løbeudstyret fra top til tå for at stille til start i den femogfyrretyvende udgave af Vestkystløbet. Det siges, at fodboldlandskampe, håndboldslutrunder og folketingsvalg kan samle nationens borgere af alle slags på tværs af diverse skel. Men klientellet af vestkystløbere på vej til startområdet på Gl. Vardevej, er også en broget skare af løbere og fritidsmotionister i alle aldre. Tykke, tynde, børnefamilier, ældre, konkurrencemennesket, supermotionisten, der har styr på den seneste løbemode, og unge kvinder i løbetights, der strammer det helt rigtige sted.

Vestkystløbet Det var gang nummer 45, at vestkystløbet løb af stablen

JydskeVestkysten har været med som sponsor i alle årene

Ved løbet den 2. juni i år var der mulighed for at løbe enten 4,8 eller 9,2 kilometer

Der var også et børneløb på 910 meter samt en gå-rute på 4,8 kilometer

Budskabet om minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, havde også sneget sig med til børneløbet. Foto: André Thorup

Løb, slik og grillpølser Bag dette års udgave af Vestkystløbet står Skechers, JydskeVestkysten og Sydbank, der er løbets tre hovedsponsorer. Som i de andre løb er der ikke bare tale om et løb for de knap 6.500 tilmeldte løbere, men en stor begivenhed for hele Esbjerg. Gryden og Vognsbølsparken er besat med telte og boder fra mange af byens virksomheder og institutioner. Mange af boderne benytter anledningen til at servere grillpølse. Hvordan det hænger sammen med et motionsløb, må guderne vide, men de tilbagelagte kilometer skal nok få kalorier at løbe på. Børneløbet på 910 meter var ingen undtagelse. Her var der dog masser af frugt til de små motionspoder, men også en slikpose til at opretholde kulhydratbalancen. - Jeg synes, det er helt fint, at der er lidt slik til børnene. Det tager de ikke skade af, siger Addie, der sammen med veninden Gry deltog i løbet med deres fire børn og to klapvogne. Alt imens Vestkystløbets mindste graver efter den sidste vingummi, drysser de første forpustede konkurrenceløbere indover målstregen til klapsalver og et verbalt skulderklap fra speakeren i målområdet.

Gry (tv) og Addie (th) havde hver især taget deres børn med til Vestkystløbet. Foto: Pelle Lindegaard Bügel

Flere normeringer i omløb Dryssende efter konkurrenceløberne begynder den store masse af fritidsløbere at vælte ind over målstregen. Sveden hagler af dem, men det er ikke tilfældet for 38-årige Helle Rønne Waskönig. Hverken hende eller hendes familie deltog i løbet. I stedet var hun en del af optoget, der viste, at Vestkystløbet tre dage før folketingsvalget på Grundlovsdag ikke kunne sige sig fri af politiske budskaber. Ikke i form af stemmehungrende politikere, der skulle dele de sidste pjecer ud, men i form af et gulklædt forældreoptog, der marcherede for minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer. En problemstilling, der har givet Helle familien sved på panden. Til dagligt oplever hun at aflevere sin fire-årige søn i børnehaven til en ufaglært medhjælper, der i de tidlige morgentimer er alene med ikke færre end 20 børn. - Jeg har kun oplevet lutter positive tilbagemeldinger på vores optog gennem Gryden i dag. Ingen mishagsytringer eller rullende øjne, men mange tommelfingre op fra forældre, der har oplevet det samme som jeg med, at der er for få hænder i institutionerne, siger Helle Rønne Waskönig, mens den motionerende del af Vestkystløbet lakker mod enden. Om politikerne tager budskabet til sig, vil tiden efter valget vise. Først skal dagens motionister dampe af og nyde en grillpølse i solens skær.

Selv om man er lille og kan have brug for en pause, kan man godt være med til Vestkystløbet alligevel. Foto: André Thorup

Flere steder var det muligt at få lidt lindrende massage efter strabadserne til Vestkystløbet. Foto: André Thorup

Pigerne her var ikke specielt tørstige, men de havde tabt deres pølser og gik derfor efter vand til at skylle med. Foto: André Thorup