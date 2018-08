Mostafas liv er sat på stand by i Ribe

33-årige Mostafa Daliri flygtede for to år siden fra det iranske præstestyre. I det seneste år har han boet på Nørremarkskolen. Han lever, men lægger ikke skjul på, at han ikke ligefrem er lykkelig for sin tilværelse i Danmark og Ribe.

RIBE: Det meste af det Mostafa Daliri beskæftigede sig med, da han boede i sit hjemland, Iran, var "haram". Det var forbudt. Han havde en forretning, hvor han lejede lyd- og lysudstyr ud. Han var også med til at arrangere fester. Fester med dans og musik, med servering af alkohol - og fester hvor både mænd og kvinder var med. Men i et strengt islamisk land, hvor det religiøse politi konstant overvåger borgernes færden, er den slags "haram". Derfor flygtede han fra Iran, fortæller han og lader samtidig forstå, at han mildt sagt ikke er særlig troende i nogen retning. Avisen møder Mostafa torsdag sidst på eftermiddagen, da vi banker på døren til ét af værelserne på Nørremarkskolen, som lige nu huser 12 flygtninge. De andre er tilsyneladende ikke hjemme lige nu. Mostafa åbner døren på sit 15-16 kvadratmeter store værelse og spørger på engelsk, om jeg vil have en kop te eller kaffe. - Jeg taler kun lidt dansk, fortæller han på et engelsk, som er forståeligt. Han kom til Danmark for to år siden, og han havde ikke rigtig nogen anelse om, hvad det var for et land han kom til. - Jeg vidste to ting om Danmark. Peter Schmeichel - og dansk ost. Det var det hele, fortæller han. Han startede med at bo på et asylcenter i Thisted. - Vi boede fire mand i et telt. Det var ikke rart. Det var stressende. Du havde ikke noget privatliv, konstaterer han. Siden blev han flyttet til asylcentret i Hviding, og det seneste år har han så boet på Nørremarkskolen i Ribe. Han går til danskundervisning hver tirsdag og torsdag, men erkender at der er lang vej igen. - Det danske sprog er svært. Jeg forstår noget, men jeg kan ikke sige ret mange ord på dansk, siger han.