53-årige Morten F. Jepsen fra Bramming mister sit forsørgelsesgrundlag, hvis han ikke finder et job inden for to måneder. Derfor lavede den uddannede bankmand og ejendomsmægler forleden et opslag på Facebook, hvor han beder om hjælp til at finde et job, for nu brænder "lokummet" for alvor for den tidligere bankmand og ejendomsmægler.