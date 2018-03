Morten Frost ny varehuschef i Føtex Esbjerg

Han er 36 år og kommer fra en stilling som varehuschef hos Føtex i Varde. Morten Frost bor i Bramming sammen med kæresten og hendes to børn. Morten er født og opvokset i Kolding.

Esbjerg: Har du så spillet badminton? Dette spørgsmål er den nye varehuschef hos Føtex i Esbjerg blevet stillet et utal af gange gennem sin karriere på arbejdsmarkedet, men svaret er et klart nej. Den nye varehuschef i Esbjerg hedder nemlig Morten Frost og er således navnebror til den tidligere All England-vinder.

Derimod har Morten Frost fra Føtex spillet hyggefodbold eller øl-fodbold, som han kalder det, i Andrup IF, idet han sammen med sin kæreste Louise har boet i Skads-Andrup-området, inden parret i januar flyttede til Bramming med kærestens to børn. Morten og kæresten har i øvrigt lært hinanden at kende i Føtex-regi og skal giftes til næste år.

Morten Frost er født og opvokset i Kolding og er ud af en købmands-familie. Han hedder også Larsen til efternavn, men bruger det aldrig.

- Min far drev en Spar-butik i Seest i mange år, og min tvillingebror, Henrik, er varehuschef hos Bilka i Kolding, mens min svigerinde, Marie-Louise Larsen, er varehuschef hos Føtex i Kolding City, fortæller Morten Frost, som tiltræder hos Føtex i Esbjerg den 1. april.