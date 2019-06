Morgenvælger i Esbjerg: Klimadebatten er kørt af sporet

- Jeg må sige, at jeg finder klimadebatten en lille smule til grin. Vejret kan vi ikke ændre på, vi har altså også haft istid og er kommet igennem den. Selvfølgelig skal vi tænke over at standse unødvendig forurening, men på verdensplan spiller Danmark en uendelig lille rolle i den sammenhæng i forhold til de store lande. For de unge mennesker er miljø og klima åbenbart det største og nærmest eneste emne for det her valg. I den sammenhæng skal man så lige huske på, hvordan der ser ud på festivalpladser, når de samme unge mennesker har været der. Det flyder med øldåser, plastikkrus og efterladte telte, så de lever ikke selv særlig godt op til deres idealer, siger Martin Sørensen.

Lokale kandidater

På trods af en lang valgkamp har den og de tilhørende debatter og diskussioner ikke rykket ved Martin Sørensens stemme.

- Jeg synes, der har været for meget personfnidder, mundhuggeri og mudderkast i valgkampen, det klæder ikke vores politikere at opføre sig sådan. Til gengæld kan jeg godt lide, at de to Esbjerg-kandidater Anders Kronborg (S) og Ulla Tørnæs (V) har anbefalet vælgerne at stemme på modparten, hvis man vil stemme på det parti. Det er vigtigt med lokale folketingsmedlemmer på Christiansborg, folk der vil kæmpe Esbjergs sag. Jeg har stemt personligt på Ulla Tørnæs fra Venstre, som jeg plejer. Jeg er bange for, at de røde bruger lidt for mange penge på at gennemføre de ting, som de vil, siger Martin Sørensen