Mor til misbrugte børn: Jeg håbede, at det hele bare var en ond drøm

ESBJERG: Det var en tydeligt berørt mor, der tirsdag tog imod rettens kendelse. Den mand, som hun engang var gift med, blev kendt skyldig i at have voldtaget og misbrugt i alt fire børn i en periode på mere end 12 år. Deriblandt var to af børnene hendes egne.

- Jeg følte mig tom indeni, men samtidig lettet over, at han nu er dømt. Jeg havde dog håbet på 10-12 år. Men for os slutter det jo ikke her, bare fordi han har fået sin straf, siger hun.

Det er snart et år siden, at hendes ældste datter fortalte, at hendes far havde misbrugt hende gennem en periode. Og snart derefter brød hendes anden datter også sammen. Hun var blot 9 år gammel, da misbruget begyndte.

- Det har været en mors værste mareridt. Både at jeg har levet sammen med sådan en, men det værste er, hvad han har udsat pigerne for. Så har han også været utrolig kold gennem hele forløbet, og det har været svært, siger hun.