Mor tæt på bandedrab: Min søn blev likvideret

Tre unge mænd, der blev livkideret på få sekunder med skarpladte våben,mens de sov. Tre unge mænd, hvis mødre stadig ikke helt forstår hvorfor. Fra venstre er det Suhaib Jaffar, Mike Vinther og Phillip Rasmussen. Liselotte Rasmussen fortæller om Phillips liv og død for at advare andre om bander og kriminalitet og for at bearbejde sorgen over at have mistet sin søn. Privatfoto