Mor rystet over afholdt lærers flytning fra skole i Ribe

Maria Tougaard Nielsen fra Ribe er rystet over, at hendes søns lærer pludselig ikke længere er en del af lærerteamet på Ansgarskolen. Hverken skoleledelse, lærer eller Esbjerg Lærerforening ønsker at udtale sig om den konkrete sag.

Ribe: Onsdag i sidste uge fik Søren G. Lauridsen fra Ansgarskolen en besked fra ledelsen om, at han fremover ikke vil være en del af lærerteamet på skolen. Han ville få fri en måned, og skal derefter være tilknyttet en skole i Esbjerg.

Denne beslutning har skabt frustration og forvirring hos både lærere, elever og forældre, og flere forældre og elever har siden sidste uges besked besøgt Søren G. Lauridsen på hans privatadresse for at fortælle ham, at de er kede af, at læreren, der siden 1998 har været lærer på skolen, ikke længere skal undervise i Ribe.

En af de forældre er Maria Tougaard Nielsen. Hun er mor til Benjamin, der er autist, og for både mor og søn er flytningen noget nær en katastrofe.

- Søren har været Benjamins LKT- og matematiklærer, og han har gjort en kæmpe forskel i både Benjamins og mit liv. Det er vigtigt for en dreng som Benjamin, at man har stabilitet i sit skoleliv, og det har i allerhøjeste grad allerede påvirket ham, at Søren fra den ene dag til den anden ikke er der mere, fortæller Maria Tougaard Nielsen.

- Der kom bare en mærkelig besked, hvor ledelsen havde skrevet, at Søren ikke er på skolen mere. Der stod "Kære forældre. Søren G. Lauridsen er stoppet som lærer på Ansgarskolen. Vi arbejder på at få en lærer til at træde i hans sted", siger Maria Tougaard Nielsen og forklarer, at sønnen er meget ked af det.

- Søren har været vores redningsplanke, og det er en katastrofe, at han ikke er på skolen mere. Det betyder, at Benjamin ikke vil i skole, og han har gentagne gange grædt over, at Søren ikke længere kan være der for ham. Søren er vellidt, og han er den eneste, der kan nå de elever med udfordringer som Benjamins, siger hun.