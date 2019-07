Fanø: Molslinjen, som blandt andet driver færgerne mellem Esbjerg og Fanø, har taget kritikken til sig efter sidste onsdags Late Night i Nordby, hvor der var lange køer ved flere afgange fra Nordby mod Esbjerg. Det indebar, at mange passagerer måtte vente 40 minutter ved færgelejet, hvor de gav udtryk for deres utilfredshed. Det er jo ikke blot esbjergensere, som valfarter til Late Night i Nordby, men også turister fra andre byer i området, som måske kommer for sent til et tog i Esbjerg.

Hos MolslinJen siger pr- og kommunikationschef Jesper Maack:

- Vi har besluttet at øge bemandingen, så færgen kan have det maksimale antal passager med, men sætter dog ikke en ekstra færge ind. Vi regner med og håber på, at den øgede bemanding vil løse problemet med lange køer.

Late Night afvikles i år på fem onsdage. Den første gang var den 10.juli og anden gang 17. juli, og begge gange har vejret været mange mennesker i Hovedgaden. Onsdag den 24. juli tegner endnu bedre, for vejrudsigten i denne uge siger op til 30 grader flere af dagene, og så vil der med garanti være sort af mennesker i Nordby til stor glæde for butikker og restauranter.

JydskeVestkysten tager med FanøLinjen (tidligere FanøFærgen) igen på onsdag med afgang fra Nordby klokken 20.50 og ser på, om den øgede bemanding er nok til at få kritikken til at forstumme.

De to sidste datoer for Fanø Late Night er 31.juli og 7.august.