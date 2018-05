Mogens og Ruth er to af de store ildsjæle i Farup

I 2018 hædrer Sydbank og JydskeVestkysten seks gange frivillige, som yder en ekstraordinær indsats med et månedens skulderklap. Alle borgere kan komme med forslag til frivillige i den gamle Ribe Kommune, som har fortjent et skulderklap. Det kan både være frivillige i foreninger, men også frivillige, som i andre sammenhænge yder en indsats til gavn for andre mennesker eller til gavn for fællesskabet. Man kan sende forslag til denne mailadresse:

Skaber sammenhold

- Det er en overraskelse. Det havde vi ikke lige regnet med, lød det fra Mogens Sørensen, da han var blevet hyldet af Morten Bøje Jørgensen. Foruden diplom følger også 1500 kroner i kontant belønning.

- Men vi er altså ikke de eneste, som sørger for, at det her lykkes. Folk, som Gert Vejlgaard, Per Nissen Nielsen og Egon Pedersen laver en kæmpe indsats, og det bedste ved det her projekt er det sammenhold det skaber i Farup. Uanset om du er skolelærer, håndværker eller landmand hjælper du til. Det er fantastisk dejligt at opleve, og det gør, at vi er rigtig mange herude, som får et stort ejerskab til Aktivitetshuset, siger Mogens Sørensen.

Huset får fine faciliteter. En stor sal, som er godkendt til 150 mennesker. Hvor der bliver god plads til gymnastik og badminton. En lille sal med plads til 50 mennesker, Ungdomsklub på husets førstesal, mødelokaler, depotrum, foyer og gode køkkenfaciliteter, så huset kan rumme familiefester og andre sammenkomster.

Budgettet for husprojektet er på 5,3 millioner kroner. Farup-borgerne bidrager med frivilligt arbejde til en værdi af 1,3 millioner kroner, og huset forventes at være klar til ibrugtagning i løbet af efteråret.