Moesgaard Museum skal kaste tryllestøv over heksemuseet i Ribe

- Vi har været i kontakt med mange firmaer omkring det indholdsmæssige. Hos Moesgaard fandt vi det rette miks af kompetencer inden for museumsformidling, scenografi, finish og international orientering, siger Lulu Anne Hansen, leder af Historie på Sydvestjyske Museer og ansvarlig for det kommende museum, i en pressemeddelelse.

Det bliver nemlig Moesgaard Museums udstillingstegnestue, der skal udvikle udstillingen om heksenes historie. Det nye Moesgaard Museum er kendt for sin evne til at skabe fantastiske udstillinger om Danmarks oldtid, kinesiske krigere, romerske gladiatorer og Mongoliets nomadefolk.

Ribe: Når det kommende heksemuseum i Ribe åbner næste sommer, kan de besøgende regne med at få noget af et sus.

Har tænkt internationalt

På Moesgaard ser man frem til opgaven. Og arkitekt og leder af Moesgaard Museums udstillingstegnestue, Ole Birch Nielsen, som får ansvaret for opgaven, har et særligt forhold til Ribe.

- Det bliver en utroligt spændende opgave. Lulu Anne Hansen og hendes folk har virkelig tænkt ambitiøst og internationalt. Vi glæder os derfor rigtig meget til at gå ind i et samspil og omsætte deres viden og ideer til en udstilling, der vil gribe unge og gamle. Og så skal jeg ikke lægge skjul på, at jeg er rigtig glad for at vende tilbage til Ribe, hvor jeg voksede op, siger Ole Birch Nielsen.