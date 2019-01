Mød professoren med blik for vanddråber

Farveforsøg, fysiske fænomener, lyd - og fri entré. En prisbelønnet, helt anderledes kunstudstilling i Esbjerg åbner dørene for alle. Her kan du opleve en fysikprofessor helt nede på jorden fortælle om vanddråber og legende eksperimenter og høre elektronisk musik fra Syddansk Musikkonservatorium.

Det hele er spændende og let forståeligt med små eksperimenter, der kører mellem malerierne i den magiske udstilling. Udstillingen har siden åbningen sidste år fanget børnefamilier og andre, der måske ikke kommer så ofte på kunstmuseet. Denne specielle dag er der også andre aktiviteter, man kan deltage i. Se mere i faktaboksen.

Program onsdag den 30. januar 16-17: Farveforsøg, eksperimenter og opdagelser i udstillingen for især børn og børnefamilier. 17-18: Mød professor Tomas Bohr. Gå med på en ualmindelig rundvisning, hvor Tomas fortæller levende om sine forunderlige forsøgsopstillinger og om forskningen i en dråbe, der falder i en vandpyt. 18-19: Museumsfolkene viser rundt i samme udstilling set med andre øjne. Direktøren og inspektøren fortæller om kunstværker og arbejdet med at skabe en udstilling sammen med en fysikprofessor. 19-20: Elektronisk rundgang. Studerende fra Syddansk Musikkonservatoriums linje for elektronisk musik skaber en lydkunstnerisk tur gennem wunderkammeret med nykomponerede lydværker. Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 20, 6700 Esbjerg klokken 16.00-20.00. Fri entré for alle

Her kan man selv eksperimentere og læse om eksperimenterne i Wunderkammer-udstillingen. Foto: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv

Dynamisk fortæller

- Det her plejer man ikke at opleve på et museum. Vi er i feltet mellem fysik og billedkunst. Og når Tomas Bohr viser rundt og fortæller om sine eksperimenter, bliver folk fanget. Han er en fremragende formidler - og alt andet end en tør videnskabsmand. Han er levende og dynamisk, fortæller museumsinspektør Christiane Finsen.

Væsker i bevægelse er temaet for Bohrs forsøg, og du kan blandt andet se en dråbe ramme en vandoverflade og et frosset billede af dette og en hvirvel som i et badekar, som du selv kan styre.

Museumsfolkene og fysikprofessoren og hans hjælpere har haft et dynamisk samarbejde med fokus på forsøgsopstillinger. Ved åbningen sidste år var Tomas Bohr og hans eksperimenter ekstremt populære.