På skoleskibet er han stadig omgivet af gammeldags teknik, nymodens unge og på evig rejse på oceanerne og i sit indre. Og han er stadig esbjergenser, især nu da hans sørejse har fundet en kajplads i Esbjerg Havn for det næste lille års tid. Her skal han stå i spidsen for millionrenoveringen af skoleskibet i samarbejde med Esbjerg Shipyard.

Når en flok pukkelhvaler bryder havoverfladen ved lavtryksvejr, mærker menneskene om bord, at de er små. De moderne mennesker er ikke vant til at underordne sig, men det er der - i det øjeblik - at de er en del af noget større. Mennesket har en funktion, der er fokus, vi sejler.

, 36 år, fra Esbjerg, bor på Strynø i Det Sydfynske Ø-hav. Han er projektleder på renoveringen af Skoleskibet Danmark. Den afsluttende renovering har været under projektering i 3,5 år.originalt bruges tegninger fra Rigsarkivet fra byggeriet på Nakskov Skibsværft i 1932-32. Skibsreder H.N. Andersen ejede skibsværftet og var drivkraften bag byggeriet af Skoleskibet Danmark. Han havde selv bygget og ejet Skoleskibet København, som forsvandt sporløst nogle år tidligere.Den uopklarede tragedie var årsag til, at skibsrederen gik kraftfuldt ind i byggeriet af Skoleskibet Danmark og forlangte de bedste stålkvaliteter, det bedste håndværk og de bedste håndværkere, da det nye skib skulle bygget.blev bygget og er ejet af staten. Det var statsminister Thorvald Stauning, der skrev under på kontrakten.Renoveringen i Esbjerg sker med stor respekt for fortiden, og det håndværk, der ligger bag skibet. Den samlede renovering begyndte i 2012 på Assens Skibsværft, hvor der blev skiftet 40 ton jern.I 2014, 2017 og nu i 2019 foregår renoveringen i Esbjerg Havn hos Esbjerg Shipyard.JydskeVestkysten vil følge projektet.

Der kan være en tryghed for de unge, at de ikke har medindflydelse, tænker Morten højt, og hans 20 år yngre udgave ruller med øjnene.

I dag giver autoritet mening for den viltre gut, som stadig diskuterer Kreidler-knallerter og gamle Opel Olympia-biler med Esbjergdrengen Jørgen Bojsen og rejser tværs over USA i gamle tog og kalder det ferie.

"Engang var min gamle by verden. Asfalt skinner i mørket efter en varm dag. Natten er lys, hvor årstiderne skifter. Bilen lyses op under lygtepæle - den er nylakeret. Uendeligt flot er den, og jeg kører langsommere end før. For at fornemme bilen, byen og vejen ... vi skal ikke andet, end a rulle igennem de stille gader. Morten Beck Risom på billedet i bilsnak med bilnørd Jørgen Bojsen. Foto: Lars Stokbro

Indfanget af de store maskiner

Det lå ikke i kortene, at Morten Beck Risom fra Højtoftevej i Esbjerg skulle være sømand. Men efter 10. klasse sejlede han som matros på en af Esbjerg Havns slæbebåde. De flyttede en platform, som geologer brugte til at tage havbundsprøver fra til den senere Horns Rev 1 vindmøllepark.

Og så var den der bare. Han var indfanget af de store maskiner. Kom ud at sejle langfart med Lauritsen-rederiet, var med inspektionsskib ved Grønland som maskingast.

Han troede, at han ville få det svært med autoriteterne, men det skete ikke - sejladsen dragene. Og efterhånden kom lederrollen ind, han blev teknisk chef både på et hospitalsprojekt i Sierra Leone og på skibene.

Man skal være godt undervejs på sin livsrejse for at forstår det. For eventyret trak - han ville sejle. Også i dag skal de unge passe på med at vælge eventyret fra på grund af det stive system med kaptajn, overstyrmand, 1. styrmand, maskinmester og så videre.

I virkeligheden er det havet, elementerne og eventyret, der tæller. Besætningen viser vejen, og skibet giver oplevelserne. Skibet, sejlene og teknikken er det konstante, men uden mennesker er det ingenting.

Morten nikker, han har også læst den gamle klassiker for nørder og tænkende teknikere "Zen og kunsten at vedligeholde en motorcykel".

Men så øjeblikket efter er han helt nede på den esbjergensiske havoverflade: Et halvt år på søfartsskole og med Skoleskibet Danmark er noget for alle unge; de vil få et togt med skoleskibet, der åbner verden og viser en side af livet, som de aldrig troede muligt.