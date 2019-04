Modeljernbaneklub holder åbent hus

Lørdag 27. april åbner Bramming Modeljernbaneklub dørene for alle interesserede.

Bramming: 27. april er der åbent hus Brammings største modeljernbaneanlæg, og det sker på Brammingborgvej 4, hvor Bramming ModelBaneKlub holder til.

Modelbanen indeholder blandt andet en model af Brammings centrale gader og huse, som de så ud i 1960'erne, og alle er velkomne til at kigge forbi mellem klokken 10 og 15, forklarer Preben Hansen, der er klubbens formand.

- Vi glæder os til at se både nuværende og tidligere medlemmer samt alle andre interesserede. Der bliver rig mulighed for at se flere kørende togstammer på det stationære anlæg, der har udgangspunkt i Bramming Banegård i 1960'erne. Banegården var dengang var jernbaneknudepunkt med mange daglige afgange, både på øst-vest strækningen mellem Kolding og Esbjerg, men også mod syd til Ribe og Tønder og mod nord til Grindsted, Brande og Silkeborg, siger Preben Hansen.

Bramming ModelBaneKlub har cirka 30 medlemmer i alderen fra 14 - 70 år, så klubben lever godt op til mottoet: Hvor voksne bli'r som børn og børn som voksne!

- Men vi har plads til mange flere medlemmer. Vi har faste klubmøder tirsdag og torsdag fra kl. 18.30-23.00 og lørdag formiddag kl. 09.00 til 13.00.

Til åbent hus arrangementet er det muligt at tage sit eget lokomotiv med og prøvekøre det på klubbens anlæg. Klubben er vært ved en kop kaffe eller te samt kage.