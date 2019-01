Mod Kræft

Foreningen Mod Kræft er stiftet af Ole Brøndberg Selstø og Alice Skovgaard Vilhelmsen, der begge har kræft tæt inde på livet.Ole Brøndberg Selstø har været ramt af en svulst i lillehjernen, men er i dag sygdomsfri. Alice Skovgaard Vilhelmsen er, foruden at være mor til to, kræftpatient som følge af en svulst i hjernen.



De har begge en baggrund i Ungkræft, og har gennem flere år arbejdet målrettet på at skabe et fællesskab for kræftramte i og omkring Esbjerg.



Mod Kræft oprettede i april en afdeling i Kolding, og udvider nu afdelingen i Esbjerg med en gruppe kun for pårørende.



Foreningen er uafhængig, og har tilknytning til sygeplejersker, psykologer og en præst.