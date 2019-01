Mobilbutik i Esbjerg overlever konkurs

We Cover You bliver overtaget af konkurrenten LabTech. Dermed kan butikken i Esbjerg fortsætte. Arkivfoto: Lars Lau Thygesen

Butikskæden WeCoverYou blev for et par uger siden taget under konkursbehandling. Nu har en nordjysk it-kæde overtaget fem af konkursboets butikker - heriblandt den i Esbjerg.

Esbjerg: Der er igen kommet liv i We Cover You-butikken i Broen Shopping. Butikken, der sælger smartphones, covers og andet mobiltilbehør, lukkede, da kæden fredag den 11. januar blev begæret konkurs ved skifteretten i Odense. Siden er det dog lykkedes at finde en ny ejer. Det er den nordjyske it-kæde LabTech, der har overtaget fem ud af konkursboets otte butikker og med dem cirka 35 medarbejdere. Foruden butikken i Esbjerg er der tale om WeCoverYou-forretningerne i Aalborg, Herning, Kolding og Rosengårdscenteret i Odense. Desuden driver LabTech, der de senest år er firedobbelt Børsen Gazelle, i forvejen 17 forretninger med tilhørende værksteder i Nord- og Midtjylland samt Sjælland og København. - Selv om fremtiden i høj grad drejer sig om nethandel er det vores erfaring, at både private og erhvervskunder samtidig ønsker en lokal forretning at blive rådgivet og serviceret i. På de fleste hidtidige butiksadresser har vi derfor set det økonomisk rentabelt at fortsætte, udtaler direktør i LabTech Data, Frank Bisgaard Andersen, i en pressemeddelelse.

Ejer følger med We Cover You startede i 2013 med en forretning i Odense, men er over årene ekspanderet. Ved konkursen rummede kæden en webshop og 11 butikker, hvoraf tre var franchises. Den hidtidige ejer, Johnny Nielsen, følger med til LabTech som fremtidig videdirektør. - Selv om baggrunden er træls, har forløbet været godt. Sammen glæder vi os til at se fremad, siger siger Frank Bisgaard Andersen